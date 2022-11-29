Kara Harp Enstitüsü'nün arazisi 'millet bahçesi' olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ'nin hazırladığı millet bahçesi imar planı değişikliğini onaylayarak itirazlar için 28 Kasım 2022'de askıya çıkardı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, askıya çıkan planın açıklama raporunda yer alan bilgilere göre Beşiktaş Rumelihisarı'ndaki toplam 956 bin 468 metrekarelik hazine arazisi 1960'lı yıllarda Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis edildi. 26 Nisan 1960 tarihinde “milli müdafaa” vekaletine tahsis edilmiş gözüküyor. Arazinin tapuda “askeri güvenlik bölgesi” olarak tanımlandığı ve mevcut planlarda da “askeri alan” fonksiyonuna sahip olduğunun ifade edildiği aktarıldı.

Haberde, aazide Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Enstitüsü'ne bağlı kampüs ile askeri lojmanların bulunduğu belirtildi.

Cami ve kıraathane de yapılacak

Plan değişikliği ile TOKİ hazine arazisinin yapılaşmamış ve nitelikli ağaçların yoğun olduğu 172 bin 784 metrekarelik kısmını “Rumelihisarı Millet Bahçesi” olarak düzenledi.

Plan notlarına göre bu alana millet bahçesi ile birlikte cami ve millet kıraathanesi de yapılacak. Millet bahçesi olarak işaretlenen alanda emsal 0.03, yükseklik 2 kat olacak. Bu alana kıraathane, kütüphane, sergi alanı, cami, sanat atölyeleri, çay bahçesi, seyir kulesi, spor alanları yer alabileceği bildirildi.

Cami ve seyir kulesinin yapı yüksekliği ile kalan tüm yapı ve tesisler ilgili idaresinde onaylanacak ön proje esas alınarak yapılacak.