'Kara harekatı için hazırlıklar tamam, geri adım atılmasını kimse beklemesin' iddiası

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yönelik kara harekatına ilişkin diplomatik kaynaklara dayandırdığı yazısında, TSK'nın harekata dair hazırlıklarını tamamladığını öne sürdü.

"Alice Harikalar Diyarında değil" başlıklı yazıda konuya ilişkin öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye, terörü kaynağında vurma konseptiyle birlikte hudutlarını güven altına almak, terör koridorunu önlemekte kararlı. Kara harekâtı için tüm hazırlıklar tamam.

Diplomasi şu an için ön planda olsa da kaynaklarım, 'her şeyin bir zamanı var, bundan geri adım atılmasını kimse beklemesin' diyor. Nedenine gelince, ABD ve bazı destekçilerinin hedefi kesin... Irak’ın kuzeyindeki benzer yapıyı Suriye’de oluşturmak. Suriye daha tehlikeli. Çünkü Irak’ta farklı Kürt aktörler olmasına rağmen, Suriye’de yapı tamamen terör örgütüne ait. Bir sonraki adımın iki yapıyı birleştirmek olduğu ise sır değil.

Türkiye’nin terörle mücadeleden taviz vermeyecek olması ile birlikte, Şam yönetimi ile Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması için çözüm yolunun bulunması şart. Zaten Ankara, sıcak mesajlar veriyor, istihbarat örgütleri tüm sorunlu başlıkları masaya yatırıyor. Ayrıca siz bakmayın, 'Esad, Erdoğan ile görüşmeyi reddetti' iddialarına, doğru değil. Edindiğim bilgi o da istekli. Lakin bazı ülkeler, 'Türkiye-Suriye küs kalsın, sorunlar da çözülmesin' derdinde."