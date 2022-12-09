Hürriyet yazarı istismar haberlerinde komplo aradı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, tarikat şeyhi Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını ‘evlendirmesiyle’ başlayan istismar olayını işlediği yazısında, istismar olayında komplo aradı.

28 Şubat sürecindeki Fadime Şahin olayı sürecindeki iddiaları da komplo olarak nitelendiren Selvi, “Olayı gündem yapanların siciline bakınca kuşkularım artmaya başladı” sözleriyle değerlendirdi.

Olayı gündem yapanların siciline bakmış!

Selvi, istismarı “Bebek gelin olayı” olarak nitelendirdiği yazısında, H.K.G.’nin kardeşlerinin açıklamalarından sonra kuşkularının artmaya başladığını belirttiği yazısında, şu andaki süreci 28 Şubat sürecine benzettiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

“6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G.’nin kardeşlerinin açıklamalarını izleyince kafamda soru işaretleri oluşmaya başladı.

Abisi ve iki kız kardeşi H.K.G.’nin Kuran-ı Kerim’i okumaya geçtiğinde ya da hafızlık merasimi öncesinde kendi ısrarı üzerine gelinlik giyip fotoğraf çektirdiğini anlattılar. Kendileri de gelinlik giymişler. İki kız kardeş o fotoğrafları paylaştılar. Ayrıca bu olayı gündem yapanların siciline bakınca kuşkularım artmaya başladı.

Çünkü 28 Şubat sürecinde biz bunları çok yaşadık. Fadime Şahin, Müslüm Gündüz olayını unutmadık. Ali Kalkancı manşetleri dün gibi hafızamızda duruyor. 28 Şubat Fadime Şahin üzerinden kurgulandı.

O günler aktif bir gazeteci olan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan isimler vererek Müslüm Gündüz-Fadime Şahin olayının FETÖ’cü polisler Recep Güven ile Ali Fuat Yılmazer’in kumpası olduğunu anlattılar.

Bu olay için aynı şeyi söylemiyorum. Ama bunun üzerinden muhafazakâr insanları töhmet altında bırakmaya çalışmayalım. Eğer birileri bunun üzerinden yeni bir Fadime Şahin-Müslüm Gündüz komplosu hazırlıyorsa ortaya çıkaralım.”