Kar nedeniyle Kars genelinde ve ülkenin farklı ilçelerinde eğitime ara

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kars'ta kent genelinde, Konya, Tunceli, Aksaray, Bingöl, Adana, Karaman, Denizli, Muğla ve Kahramanmaraş'taysa bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü eğitime tüm okullarda ara verildiği belirtilerek şöyle denildi:

"İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 20.12.2021 Pazartesi günü (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır."

Konya'da ise merkeze bağlı 26 ilçede, 20 Aralık Pazartesi günü eğime bir gün ara verildi. Konya'da eğitime ara verilen ilçeler şöyle: Selçuklu, Karatay, Meram, Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük.

Eğitime bir gün süreyle ara verilen diğer ilçelerse şöyle: