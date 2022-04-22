Kar maskeli 2 kişiden silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi üzerinde Semih S. (31) cadde üzerinde bulunan bir bankanın önünde yürüdüğü esnada aralarında önceden husumet bulunduğu düşünülen iki kişi kar maskesiyle geldi.

Semih S.’ye tabancayla ateş açan saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayda bacaklarından yaralanan Semih S. bankaya sığınırken, bu sırada seken kurşunlardan birisi de cadde üzerindeki Çınar D. (10) isimli çocuğa isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganları bulmak için çalışma başlatıldı. (İHA)