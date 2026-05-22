Kâr hırsı bu kez seslendirme sanatçılarını hedef aldı: Oyuncular hız dayatmasına karşı kampanya başlattı

Seslendirme stüdyoları çok uzun soluklu yapımları birkaç hafta içinde teslim edebilmek için dizileri sezonlara bölerek farklı kişilere seslendirmeyi teklif etti.

Seslendirme sanatçılarına yönelik hızlı üretim dayatması anlamında gelen bu hamle tepkiyle karşılandı.

Uygulamanın durdurulması için bir imza kampanyası başlatan Oyuncular Sendikası, yayıncı kuruluşların ve dağıtıcıların maliyetleri düşürmek ve projeleri hızla yayına sokmak amacıyla uzun soluklu dizilerin seslendirmelerinde kuralları hiçe saydığını kaydetti.

Oyuncular Sendikası, stüdyoların bu alışılmadık tekliflerinin karşısında durduklarını ve pek çok seslendirme oyuncusunun bu projeleri kesin bir dille reddettiği duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada durumun izleyiciler üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekildi:

Onlarca sezon dizinin normalden çok daha kısa zamanda bitirilmesi adına dizinin ana kastındaki roller birkaç sezonda bir farklı meslektaşlarımıza konuşturularak rol devamlılığı ilkesi ayaklar altına alınmaktadır. Böylece yüzlerce bölüm dizinin onlarca sezonunun kısa zamanda yayına hazır hale geleceği öngörülmüştür. Ancak yayıncıdan gelen bu teklifleri hem pek çok stüdyo hem de bu teklifle karşılaşan çok değerli meslektaşlarımız kesin bir dile reddetmiştir. Sonuçta bu projeler istenilen şekilde yayına çıkamamıştır. Bu teklif hem meslek etiğine ve teamüllere aykırıdır, hem de seyirciye hakarettir."

'Etik kuralların hiçe sayılması ve seyirciye hakaret edilmesini protesto ediyoruz'

Seslendirmedeki karakter ve ses özdeşleşmesinin sanatsal bir zorunluluk olduğunu hatırlatan sendika, özellikle görme engelli izleyiciler için bu durumun hayati bir önem taşıdığını belirtti. Açıklamada hız dayatmasına şu sözlerle itiraz edildi:

Her rol seyircinin kulağında başta dinlediği ses ile özdeşleşir. Hatta görme engelli takipçiler için karakterler, sadece seslerden ibarettir. Dolayısıyla ses değişimi seyircinin, izlediği içerikten soğumasına, sesin neden değiştiğini sorgulamaya götürür. O kadar ki uzun soluklu dizilerde eskiden, seslerin mücbir sebep (vefat, sağlık vb.) gibi nedenler ile değişmesi durumunda, televizyon yayınlarında altyazı ile durum gerekçesi ile açıklanır seyirci bilgilendirilirdi. Çağımız hız çağı. Meslektaşlarımızın üretimine katkıda bulunduğu yerli yabancı bütün işlerde yayın tarihi elbette önemli bir faktör. Ama her şeyin 'çabukluk' kriterine indirgenip etik kuralların hiçe sayılması ve seyirciye hakaret edilmesini protesto ediyoruz."

'Teklif bile edilemez'

Rol devamlılığının kırmızı çizgileri olduğunu ve bu çizgiden asla taviz verilmeyeceğini ilan eden Oyuncular Sendikası, bundan sonraki sürece dair kararlılıklarını şu ifadelerle kamuoyuna duyurdu:

Rol devamlılığı kırmızı çizgimizdir. Aynı dizide aynı rolün farklı sezonlarda farklı meslektaşlarımıza konuşturulması teklif bile edilemez. Bundan sonra bu tür tekliflerin yayıncı, aracı ya da stüdyolardan gelmesi halinde ciddiye bile almayacağımızın bilinmesi isteriz. Kamuoyuna, izleyicilerimize ve konunun muhataplarına saygıyla duyururuz."