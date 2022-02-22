Kapıdağ’da 'yüksek gerilim hattı' için çevre katliamı

Balıkesir Erdek'teki İlhanköy ile Edincik RES arasına 308 bin voltluk yüksek gerilim hattı yapılması planlanıyor.

Projenin kamuoyuna tanıtımı için Çeltikçi, Aşağıyapıcı, Hamamlı, Düzler ve Belkıs sakinleri ve muhtarlarıyla yapılan toplantılarda TEİAŞ yetkililerince bölgede yalnızca 5 adet taşıyıcı direğin dikileceği açıklanmıştı.

Ancak direk sayısının bununla sınırlı kalmadığı ve 5 adet direğin arasına onlarca tali direğin dikileceği, geçtiğimiz günlerde araziye atılan beton ve kazıklar ile bölgede yapılan yüzlerce ağaç kesimi sonrası ortaya çıkmış oldu.

'32 bin ağacın kesilmesi gündemde, antik kent de risk altında'

TEİAŞ projesinin 01 Temmuz 2019 tarihli nihai ÇED Raporu’na göre, 30 km uzunluğundaki güzergâhta değişik türde yaklaşık 32 bin adet ağacın kesileceği belirtiliyor.

Öte yandan hat üzerinde yer alan 6, 7, 8 ve 9 numaralı direklerin 4 km’lik kısmı 1. derecede arkeolojik sit alanı ve kazı alanı sınırları içerisindeki Kyzikos Antik Kenti’nden geçiyor.

Ayrıca bir vatandaşın da küçük bir kümesine dahi resmi kurumlar tarafından yıkım kararı verildiği ve toplamda 963 dönüm alanın bu çalışmalardan zarar göreceği de söyleniyor.

Bunlarla birlikte, güzergâh altındaki zeytinliklerde, tarım alanlarında çalışan, bölgede yaşayan binlerce insanın sağlığının elektromanyetik radyasyondan ciddi şekilde etkilenmesi de sözkonusu. Özellikle bu hatlara yakın yaşayan çocuklarda başta beyin, lösemi ve akciğer kanseri olmak üzere muhtelif kanser türlerinin tespit edildiği uluslararası sağlık otoritelerince de kabul ediliyor.

'Katliam ve talana karşı dayanışma çağrısı'

Kapıdağ’da daha fazla yok oluşa ve çevre katliamına izin verilmemesi için projeden bir an önce vazgeçilerek, insan sağlığına, çevreye ve tarihi mirasa uygun alternatiflerinin bulunması çok büyük önem taşırken, çevre halkı, çevre platformları ve duyarlı yurttaşlardan şirketlerin sürdürdüğü bu katliam ve talana karşı bir araya gelinmesi çağrısı yapılıyor.