Kapatma davasına karşı hamle: HDP'nin ‘Yeşil ve Sol Partisi' örgütlenmesini tamamladı

Gazeteci İsmail Saymaz, HDP'ye karşı açılan kapatma davasına karşı olarak kurulan "Yeşil Sol Parti"nin örgütlenme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Halk TV'deki bugünkü yazısında Saymaz, Yeşil Sol Parti'nin seçime katılmak için 46 şehirde örgütlenmesini tamamladığı söyledi. Yeşil Sol Parti'nin 10 yıl önce kurulduğu, lakin bugüne kadar kendi amblemiyle seçime girmeyerek HDP'nin parçası olarak yer aldığı aktarıldı.

HDP'nin yeni parti çalışmalarının arka planında, Anayasa Mahkemesi'nde açılan kapatma davası olduğu bildirildi. Yeşil Sol Parti, HDP'nin kapatılması halinde seçim partisi olarak düşünüldü.

"Anayasa Mahkemesi’nde HDP’ye kapatma davası açılınca seçim partisi olarak düşünüldü. Bazı şehirlerde HDP’lilerin üye olup il ve ilçe örgütü açması sayesinde Yeşil Sol Parti birkaç ay içerisinde örgütlendi" diyen Saymaz, kapatma davasının seçimler öncesinde sonuçlanması halinde HDP'nin Yeşil Sol Parti listelerinden seçimlere gireceğini söyledi.