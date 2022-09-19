Sinan Oğan: Biz bağımsız bir Türk milliyetçisi aday çıkarsak, kimse HDP'nin kapısını çalamaz

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Cumhur, Millet, Emek ve Özgürlük'e ek olarak dördüncü bir ittifakın kurulduğunu ve adının 'Türkiye İttifakı Partisi' olarak belirlendiğini söyledi.

"Adları pek duyulmamış Türkiye’m, Ülkem, Turan, Yeni Yol ile Vatan ve Özgürlük partileri seçime girmek için birleşti. Türkiye’m Partisi, çatı olmak için adını Türkiye İttifakı Partisi diye değiştirdi" diyen Saymaz, şöyle devam etti:

"Genel Başkan Mehmet Sağlam, partiyi seçime yetiştirmek için hızla örgütlendiklerini söylüyor. Yetiştiremezlerse seçime girme yeterliliği bulunan bir partiye başvuracaklar.

Türkiye İttifakı Partisi, cumhurbaşkanı adaylığında eski MHP milletvekili Sinan Oğan’ı destekliyor.

Oğan, işbirliğini doğruluyor.

Kendisinin hakemliğinde bu partilerin yan yana geldiğini ifade ediyor.

Oğan'ın planı HDP'yi kilit parti olmaktan çıkarmak

Oğan, kampanyada yüzde 20’lik kararsız kitleyi hedeflediklerini anlatıyor. Bu kitlenin Atatürkçü, milliyetçi ve ulusalcı olduğunu belirterek şöyle devam ediyor:

'İkinci turda HDP kime destek verirse o kazanacak. HDP kilit parti konumuna geliyor. Biz bağımsız bir Türk milliyetçisi aday çıkarsak, yüzde 20’lik kararsızların yarısı bu adaya verse ikinci turda kimse HDP’nin kapısını çalamaz. Türk milliyetçileriyle pazarlık yapar. HDP’nin kilit konumu ortadan kalkar.'

'Tayyip Bey ile Kemal Bey ciddi kavgaya tutuşacak'

Oğan, diğer hedefini şöyle açıklıyor:

'Tayyip Bey ile Kemal Bey ciddi kavgaya tutuşacak. İnsanlar yorulmuş. Genç, dinamik ve yeni bir yüzün Macron gibi aradan sıyrılma ihtimali var. Birinci hedef, HDP’yi kilit parti olmaktan çıkarmak, milliyetçileri biraraya getirmek ve sıyrılma şansı varsa ikinci tura kalmak.'

Oğan’ın aday olmak için 100 bin imzayı toplaması gerekiyor."