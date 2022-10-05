Kapatılması planlanan hastanelerle ilgili yeni karar

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nden başhekimliklere gönderilen yazıda kamu hastanelerinin statülerinin korunacağı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Etlik Şehir Hastanesi’nin inşası sürerken, açılışla birlikte Sami Ulus Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nin kapatılacağı planlandı.

Etlik’in "Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu"yla da bu durum resmi belgelere geçti. Bunun üzerine pek çok hastaneden tıbbı malzeme ve eşya taşıma işlemine başlandı. Bu sırada sağlık çalışanlarına da görevlerine Etlik’te devam edeceği söylendi. Hastane açılmadan bir hafta önceye kadar da onkoloji servisinden Ekim ayı için kemoterapi randevusu almak isteyen hastalara, “hastane kapatılacağı için randevu verilmediği” bilgisi aktarıldı.

Yurttaşların ve sağlık emekçilerinin duruma tepki göstermesi üzerine bakanlık geri adım attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Etlik nedeniyle hiçbir hastanenin kapatılmayacağını" söyledi.

Bakanlıktan yazı

Habere göre Sağlık Bakanlığı’ndan başhekimliklere, “Şehir Hastanesi’nin açılış sürecinde sağlık tesisi rollerinin yeniden belirlenmesi” başlığıyla gönderilen yazıda Sami Ulus Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nin “Etlik’e kısmen taşınacağı ancak hizmete devam edeceği” belirtildi.

Bunun üzerine tıbbi malzemeler tekrar taşındıkları hastanelere geri getirilmeye başlandı. Onkolojideki malzemelerin de “bir gecede geri getirildiği” öğrenildi.