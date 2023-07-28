Kapatılacak hastaneyle ilgili açıklama: 'Depreme dayanıksız raporu paylaşılmadı'

Ankara Tabip Odası (ATO), Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bu ay sonunda kapatılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacağı ve yerine 600 yataklı EAH yapılacağı belirtilen hastanenin buna ilişkin deprem raporu Ankara Tabip Odası tarafından talep edilmesine rağmen paylaşılmadı ya da böyle bir rapor yok" denildi.

'Deprem raporu paylaşılmadı ya da yok'

Açıklama şöyle:

“2019 yılında açılan Bilkent Şehir Hastanesi nedeniyle altı, 2022 yılında tamamlanmadan açılan Etlik Şehir Hastanesi nedeniyle de beş hastane kapatıldı/kapatılıyor. Kentin belleğinde önemli yer tutan, gelenek oluşturan, sadece Ankara halkına değil çevre illere ve yurtdışından gelen hastalara da hizmet veren referans hastaneleri, 25 yıllık kira bedelleri ve imtiyazlarla ağır bir maliyeti olan şehir hastanelerine nakledildi, nakledilecek.

1964 yılında dönemin Çalışma Bakanı Bülent Ecevit tarafından açılan Yıldırım Beyazıt Dışkapı EAH bu ay sonu itibariyle kapatılıyor. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacağı ve yerine 600 yataklı EAH yapılacağı belirtilen hastanenin buna ilişkin deprem raporu Ankara Tabip Odası tarafından talep edilmesine rağmen paylaşılmadı ya da böyle bir rapor yok.

'Sağlık çalışanları birçok hak kaybı yaşıyor'

İhale ve ihaleyi alan firmalar yönünden de birçok soru işareti barındıran süreç sonunda yıkılacak hastanede çalışan meslektaşlarımız, sağlık çalışanları uzun süredir maddi ve manevi açıdan mağduriyet yaşamaktadır. Yıldırım Beyazıt Dışkapı EAH ile Sami Ulus EAH’de kalan sağlık çalışanları adeta cezalandırılmış, mobbinge uğramış ve birçok hak kaybı yaşamıştır.

Yıkımı seçim sonrasına bırakılan hastanelerde taşınma süreci yeni mağduriyetlere yol açmamalıdır. Meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının talepleri dikkate alınarak atamaları yapılmalıdır. İstek dışında hiçbir görevlendirme yapılmamalıdır. Gerek hastane yapımının gerekse sağlık çalışanlarına yönelik tutumun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.” (ANKA)