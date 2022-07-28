Kapanması gündemde olan okulun velilerinden valiye dilekçe

Sınıfların kalabalık olması gerekçesiyle kapanması gündeme gelen Mustafa Kemal Ortaokulu'nun velileri, ek bina yapılması için Eskişehir Valiliği'ne dilekçe teslim etti.

soL - Eskişehir

Eskişehir'de ilkokul ile ortaokulun aynı binada olması ve sınıfların kalabalık olması sebebiyle kapanması gündeme gelen Anadolu Üniversitesi kampüsü içindeki Mustafa Kemal Ortaokulu velileri, Eskişehir valiliği önünde toplandı.

Veliler, okullarının kapanmaması ve ek bina yapılması talebiyle hazırladıkları dilekçeleri valiliğe teslim ettiler.

Valiyle de görüşen veliler, valinin kendilerine rektörlüğün belirleyeceği bir yere bir yıl içinde ek bina yapabileceklerinin sözünü verdiğini aktardı.

Veliler önümüzdeki günlerde Anadolu Üniversitesi rektörlüğü ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

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Anadolu Üniversitesi kampüsünde yer alan ortaokulun kapatılması gündeme geldi