Anadolu Üniversitesi kampüsünde yer alan ortaokulun kapatılması gündeme geldi

İlkokul ve ortaokulun aynı binada yer alması ve sınıfların kalabalık olması gerekçesiyle, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin kampüsü içerisinde yer alan Mustafa Kemal Ortaokulu'nun kapatılması planlanıyor.

İddiaya göre; Eskişehir Valiliği, AKP'li bir milletvekilinin talebi üzerine okulun kapanması yönünde adım attı. Yıllardır gündeme getirilen ek bina yapılması talebi ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "sorumlulukları dahilinde olmadığı" gerekçesiyle göz ardı edildi.

Kampüs içinde çalışan emekçilerin çocuklarının okuması için yapılan okulun kapanacak olması velileri kaygılandırırken, okulun kapanması durumunda norm fazlası durumuna düşecek olan öğretmenler de durumdan mağdur olacak.

Veliler ise kampüs içine ek bina yapılarak söz konusu mağduriyetin giderilmesini istediklerini dile getirdi.