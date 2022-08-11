Kapadokya'ya yol yapımıyla ilgili suç duyurusu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kapadokya’da milyonlarca yılda oluşmuş Peri Bacaları’nın yol yapımı nedeniyle yok olmasına izin veren Kapadokya Alan Başkanlığı yetkilileri hakkında görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçundan Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

"Hinterlandımızdaki Nevşehir’de doğal ve kültürel varlıklarımız yıllardır sistematik bir saldırı altında. Son olarak yol yapım çalışmalarıyla 1. Derece arkeolojik ve doğal SİT alanı Göreme Milli Parkı ve Kapadokya büyük bir tehditle karşı karşıya kaldı. Ortahisar – Göreme beldeleri arasında yapılması planlanan yol çalışmaları, Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere peri bacaları oluşumlarını, yer altı zenginliklerini, Saklı Kilise’yi ve arkeolojik sit alanlarını tehdit etmektedir. Yol çalışmaları birinci derece arkeolojik sit alanı üzerinde yapılmaktadır. Anılan yola ilişkin imar planında planlama kararı bulunmamaktadır. Çevre düzenleme ve ulaşım projeleri hazırlanmadan birinci derece arkeolojik sit alanında ağır iş makineleriyle yol inşaatına başlanmıştır. İmar mevzuatı ve koruma mevzuatı yok sayılarak bütüncül kararlar üretilmeden başlayan yol inşaatı bölgeye telafisi imkansız zararlar vermektedir. Dünyanın göz bebeği Kapadokya’ya züccaciye dükkanına girmiş fil gibi dozerle girdiler. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak süreci titizlikle takip ediyoruz bu vandalizme ön ayak olan ve yol yapım çalışmalarına izin veren Kapadokya Alan Başkanlığı yetkilileri hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk."

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı eşsiz doğal güzelliklere sahip Kapadokya’ya telafisi imkansız zarar verilmeden yol yapım çalışmalarını acilen durdurmaya çağıran Candan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı sürece dair bilgi ve belgeleri açıklıkla kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz. Kapadokya’nın geleceği için Göreme’de atılacak adımların öncesinde Göreme Açık Hava Müzesi için bütüncül çevre düzeni ve yönetim planının hazırlanması gerektiğini de bir kez daha vurguluyoruz" dedi.