Kapadokya'daki tahribata 'kaçak tuvaletler yıkılıyor' diyen bakana yanıt

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da milyonlarca yıl içerisinde oluşan peribacaları çevresindeki yol çalışmaları kamuoyunun tepkisine neden olmuştu. Ortahisar-Göreme arasındaki karayolunun Göreme Açıkhava Müzesindeki başta Tokalı Kilisesi olmak üzere tarihi dokuya ve peri bacalarına zarar vermişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk yayınında yaptığı açıklamada "Peri bacaları ile ilgili yıkım görüntüsü kaçak diyebileceğimiz tuvaletlerin yıkımına ilişkin görüntü" demişti.

'Doğalgaz hattı çekmek için yapılıyor'

Kapadokya Çevre Platformu Sözcüsü Mükremin Tokmak, yol yapımının "Ortahisar beldesine doğalgaz hattı çekmek için yapıldığını" belirtirken, yolun tamamının 2,2 kilometre olacağını bunun 700 metresi boyunca tarihi yapılara zarar verileceğini belirtti.

Yol yapım çalışmalarıyla ilgili çektiği görüntüleri paylaşan Mükremin Tokmak, yol çalışmasının peribacalarını tahrip ettiğini ve 40 metre derinlikte yol çalışması yapıldığı söyledi.

Tokmak, “İki tuvaleti yıkmak için getirdikleri şu alete bakın, komedi. 32 tonluk bir aletle iki metrekare bir tuvaleti yıktılar. Duyarlılıkları için minnettar olması gerekiyor galiba" dedi.

Kapadokya sınırları içerisinde yer alan Ortahisar Beldesinde de tarihi yapılar bulunuyor. (ANKA)