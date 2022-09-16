Peribacaları'ndaki görüntüler için açıklama: Kaçak tuvaletlerin yıkımına ilişkin görüntü....

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da milyonlarca yıl içerisinde oluşan peribacaları çevresindeki yol çalışmaları kamuoyunun tepkisine neden olmuştu. Ortahisar-Göreme arasındaki karayolunun Göreme Açıkhava Müzesindeki başta Tokalı Kilisesi olmak üzere tarihi dokuya ve peri bacalarına zarar verdiği belirtiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk yayınında yaptığı açıklamada "Peri bacaları ile ilgili yıkım görüntüsü kaçak diyebileceğimiz tuvaletlerin yıkımına ilişkin görüntü" dedi. Bakan Kurum, "Yolun değiştirilmesinin sebebi de oradaki tarihi kültürel değerlerimize zarar veriyor diye yol başka güzergaha alındı. Peri bacalarını korumak için yapıldı. Yıkılması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.