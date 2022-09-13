UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve Kapadokya'da milyonlarca yılda oluşan peribacaları yol yapımı nedeniyle yok ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kapadokya Çevre Platformu Sözcüsü Mükremin Tokmak, Ortahisar-Göreme arasında yapımı süren yolun bölgedeki peribacalarına, manastırlara ve tarihi yapılara ciddi ölçüde zararlar verdiğini söylemişti. Tokmak yolun aynı zamanda Ortahisar’a kısa yoldan doğalgaz götürülmesi için de yapıldığı iddiasında bulunmuştu.

'Bu rezalete son verin'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Kapadokya'daki peribacalarının iş makineleriyle yıkıldığını söyledi. Öztunç, "Ortahisar - Göreme arasında yol yapacağız diye milyonlarca yıllık peribacaları yıkılıyor. Bu yapılan tarihe, Anadolu’ya ihanettir. Yol başka güzergahtan yapılabilir ama bu peribacaları bir daha asla gelmez. Bu ihanetin hesabını sormak boynumuzun borcu" paylaşımını yaptı.

Öztunç, bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u etiketlediği paylaşımında şunları kaydetti:

"UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Kapadokya'daki peribacaları iş makineleriyle yıkılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mehmet Nuri Ersoy tarih, kültür ve turizm adına binlerce yıllık mirasımıza, varlığımıza iş makineleri saldırıyor. Göreviniz bu rezalete son vermektir."