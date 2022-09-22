Kapadokya'da tahribat sürüyor: 'Suç duyurusunda bulunacağız'

UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki doğa harikası Kapadokya, Göreme-Ortahisar arasında devam eden yeni yol yapım çalışmalarıyla yok ediliyor. Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzle Merkezi, Nevşehir’de ağır iş makineleriyle tarih ve kültür katliamı yapılan bölgede incelemelerde bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “Bu katliamı acilen durdurun, bunun adı cinayet bunun adı vandallıktır. Yol çalışmaları Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere peri bacaları oluşumlarını, yer altı zenginliklerini, Saklı Kilise’yi ve arkeolojik sit alanlarını tehdit ediyor. Çok sayıda peri bacası, manastır ve şapel yol çalışmalarıyla yıkılmış. Saklı Kiliseye çıkan tüm yollar kayaların kesilmesi sonucu kapatılmış ve yol giderek genişliyor Kapadokya yok ediliyor” diyerek tüm kamuoyuna ve yetkililere çağrıda bulundu.

'Bunun adı doğa, tarih ve kültür cinayetidir'

Bölgede yapılan teknik incelemeye Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Sekretaryası Redife Kolçak katıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bir dünya mirası gözlerimizin önünde yok ediliyor. Yaptığımız incelemelerde vahşetin ne kadar büyük olduğunu gördük. Saklı Kilise’yi ve arkeolojik sit alanlarını tehdit altında, peri bacaları, manastırlar, şapeller, kiliseler ve pek çok yer altı zenginliği dozerlerle ve ağır iş makinelerle yok edilme tehdidi altında. Bunun adı doğa, tarih ve kültür cinayetidir. İnceleme sonrasında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek tahribatlar hakkında bilgilendirme yaptık. Durumun vahametini anlattık, dünya mirası kültür varlığının tüm değerlerinin korunarak nesiller boyu aktarımının sağlanmasının önemini vurguladık" dedi.

'Suç duyurusunda bulunacağız'

Candan sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışmaların durdurulması için, yeniden görevi kötüye kullanan, dünya mirasının yok edilmesine neden olan bu vandalizme ön ayak olan ve yol yapım çalışmalarına izin veren Kapadokya Alan Başkanlığı yetkilileri ile belediye yetkilileri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yardımcısı Birol İnceciköz hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Vahşi bir yıkımla karşı karşıyayız. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bir kez daha bu katliamın durdurulması, Kapadokya’nın tamamen yok edilmemesi için kamuoyuna ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, UNESCO dünya kültür mirası listesinde bulunan Kapadokya'nın ortasından geçirilen yol inşaatının durdurulması için UNESCO’yu bir kez daha göreve davet ediyoruz.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komitesi'ne bir mektup göndererek yol ile yapılaşmaların yerinde incelenmesi için ve bir çalışma komisyonu görevlendirilmesi talebinde de bulunmuştuk. Unesco bu konuda rapor için komisyonların çalıştığını bildiren cevap verdi. Kapadokya'da telafisi mümkün olmayan zararlar veriliyor. Kültür Bakanlığı yol yapım sürecini ivedilikle durdurmalıdır. Kapadokya’nın geleceği için Göreme Açık Hava Müzesi için bütüncül çevre düzeni ve yönetim planının hazırlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.”