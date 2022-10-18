Kapadokya'da balon kazası: Ölü ve yaralılar var

Türkiye'nin ve Nevşehir'in en önemli bölgelerinden biri olan Kapadokya'da sıcak hava balonunda, 2 turist sepetten düşerek hayatını kaybetti. Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptığı bildirildi.

Balonun sepetinden düşerek yaşamını yitirenlerin İspanya uyruklu olduğu öğrenildi. İspanya uyruklu 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kurtarma çalışması başladı.

Nevşehir Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden bu sabah 07.25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."