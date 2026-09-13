Kaos GL'ye operasyon: Yönetim ve denetim kurulu üyeleri gözaltında

Kaos GL Derneği’nin yedekler dahil yönetim ve denetim kurulu üyelerine yönelik polis operasyonu düzenlendi.

Kaos GL’nin haberine göre 10’dan fazla LGBT aktivisti evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınırken, polis ekipleri dernek ofisinde de arama yaptı.

Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 11 Eylül 2026 tarihli kararında, Kaos GL’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında “müstehcenlik içeren paylaşımlar” yapıldığı ve bu içeriklerin çocuklar tarafından görülebilecek şekilde yayımlandığı öne sürüldü. Savcılık, bu gerekçeyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226’ncı maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçu kapsamında soruşturma başlattı.

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Kararda, soruşturmaya konu edilen içeriklerin Kaos GL Derneği çatısı altında, derneğin kurumsal internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanması da gerekçe gösterildi.

Savcılık, paylaşımların “dernek çatısı altında oluşturulmuş bir sivil toplum kuruluşu faaliyetleri üzerinden derneğin kurumsal internet sayfaları ve sosyal medya hesapları kullanılarak” yapıldığını öne sürerek, Dernekler Kanunu’na muhalefet yönünden de değerlendirme yapılmasını istedi.

Hâkimlik, soruşturmaya ilişkin delil, fotoğraf ve basılı materyal bulunması durumunda bunlara el konulmasına izin verdi. Kararda ayrıca şüphelilere ait masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, taşınabilir bellekler, CD ve DVD’ler ile diğer dijital materyaller üzerinde inceleme yapılması öngörüldü. Şifrelerin çözülememesi veya verilere erişilememesi halinde cihazlara el konulmasına da izin verildi.

Kaos GL Derneği’ne yönelik operasyonun düzenlendiği gün, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 12 Eylül 2026 tarihli ve 2026/9559 sayılı kararıyla Kaos GL’nin yanı sıra çok sayıda LGBT derneği ve aktivistine ait internet sitesi ile sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Erişime engellenen internet siteleri arasında Kaos GL Derneği, 17 Mayıs Derneği, ÜniKuir, Pembe Hayat Derneği, SPoD, Genç LGBTİ+ Derneği, Lambdaistanbul ve Muamma LGBTİ+ ile Velvele’ye ait siteler yer aldı.

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