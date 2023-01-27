Kanun teklifi Meclis'te: Borç yapılandırma için tarih belli oldu

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Meclis'e sunulan yapılandırma paketinin ayrıntılarını aktardı.

Elitaş "Kanun teklifi tamamlandı. Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık. Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

Elitaş, "Faydalanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek. Peşin ödeme halinde yurt içi ÜGE oranından yüzde 90 indirim. İdari para cezalarında ise aslında yüzde 5 indirim uyguluyoruz" diye konuştu.