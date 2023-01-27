Elektrik borçları nedeniyle tarlalarına el konuldu: 'TEDAŞ çiftçinin tarlasına çöktü'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal sulama amaçlı kullandıkları elektrik borçlarından dolayı tarlalarına el konulan üreticilerle bir araya geldi.

Merkeze bağlı Orhanlı beldesi ve çevresinde, TEDAŞ’a olan sulama amaçlı elektrik borçları nedeniyle el konulan tarlaları icra yoluyla satışa çıkarılan üreticilerin mağduriyetini dinleyen Ömer Fethi Gürer, siyasi iktidara çağrıda bulundu.

Yıllar itibariyle birikmiş elektrik borçlarının faizlerinin silinip anaparanın taksitlendirilmesi yönündeki çiftçi taleplerini aktaran Gürer, borçların ödenebilmesi için de düşük faizli kredi temin edilmesi gerektiğini belirtti.

Borçlu üreticinin tarlasına el konuluyor

Genel olarak patates üretimi yapılan tarlalarını, elektrik enerjisiyle yer altından çıkardıkları sulama suyu ile suladıklarını belirten üreticiler, ürünün para etmemesi nedeniyle ödeyemedikleri elektrik borçlarının yıllar itibariyle katlanarak çoğaldığını ifade ettiler.

Bazı dönemlerde, tarlalarda elde ettikleri ürünün, sadece elektrik borçlarını bile ödemeye yetmediğinden yakınan üreticiler, siyasi iktidar mensupları tarafından defalarca kez elektrik borçlarına af geleceği söylenmesine rağmen bu konuda hiçbir gelişme olmamasının da borçların katlanmasında etkili olduğunu belirttiler.

Tarlalar icradan satılıyor

Orhanlı beldesi ve çevresindeki belde ve köylerde yüzlerce üreticinin binlerce dönüm arazisi için elektrik borçlarından dolayı TEDAŞ tarafından icra takibi başlatıldığını, bazı arazilerin ise başka bölgelerden gelenler tarafından satın alındığını anlatan çiftçiler, el konulan arazilerinde üretim yapamadıkları için, borçlarını da ödeyecek durumlarının olmadığını belirtiler.

'Çiftçiler burada üretim yapamaz duruma gelmiş'

Ömer Fethi Gürer konuyla ilgili, “Dönem dönem ürünler para etmediği için elektrik borçlarını ödemekte zorluk yaşayan üreticilerin tarlalarına TEDAŞ tarafından alınıp satışa konduğu çiftçiler anlattı. Üreticilere gönderilen tebligatta 15 gün içinde borçlarını ödemeleri, aksi takdirde tarlalarının icra yoluyla satılacağı belirtilmiş. Bazı tarlalara ise icra yoluyla el konularak, başka bölgelerden gelen alıcılara satılmış. Bu durum tarım arazilerinin yapısının değişmesine neden olmuş. Arazi başkalarının eline geçtiği için, çiftçiler burada üretim yapamaz duruma gelmiş. Böylece çiftçiler mağdur edilmiş” şeklinde konuştu.

'Üreticiler anaparanın faizinin silinip, taksitlendirilme istiyor'

"TEDAŞ çiftçinin tarlasına çöktü" diyen Gürer, siyasi iktidara çağrıda bulunarak, mağduriyet yaşayan çiftçilerin taleplerini de aktardı. Gürer, “Üreticiler, anaparanın faizinin silinip, taksitlendirilmesini istiyor. Cumhurbaşkanı sürekli üreticilere destek verildiğini söylüyor; burada mağduriyet yaşayan üreticilere gerçek manada destek verilsin ve borçların ödenmesi sağlanıp, üreticiler tarlalarında yeniden üretim yapmalarının önü açılsın. Soruna müdahale edilmeli. Yetkilileri burada yaşanan mağduriyetin giderilmesi için görev davet ediyoruz” ifadesini kullandı.