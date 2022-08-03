Kanguruya kafa atmaya çalışan 'kartonpiyer mehdisi'nden silahlı pozlar

Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde gündem olan "Tuncer Çiftçi doğum günü" videolarına ilişkin olayın perde arkasını anlattı. Videolarda kendilerini 'mürit' olarak adlandıran kişilerin Çiftçi'nin doğum gününü kutlarken "efendimiz" dedikleri görüldü.

Soykan, sosyal medyada gündem olan videonun dışında yeni videolar da paylaştı. Videolardaki kişilerin, Çiftçi çiçekleri seviyor diye çiçek kullandıkları, kendi doğum gününün kutlama videosunda elinde silah taşıdığı, kanguruya kafa atmaya çalıştığı, kartonpiyere tekme attığı, dini müzik ile rap müziği birleştirdiği görüldü.

'Laikliği bozulduğu yerde salgın'

Timur Soykan'ın paylaşımları şu şekilde:

"VİDEO BİLGİSEL: SİLAHLI MEHDİ… Siyasal İslam iktidarında tarikatlar altın çağını yaşarken mehdi enflasyonu da yaşanıyor. Laikliğin boğulduğu yerde onlar salgın gibi yayılıyor. Ama 'silahlı mehdi' çok farklı bir örnek. Bir video bilgisel ile anlatalım.

'Silahlı mehdi'nin adı Tuncer Çiftçi. 26 Temmuz’da doğum gününü kutlayan teyzelerin videosu ile gündeme geldi. Her yerin çiçeklerle süslenmesinin nedeni Tuncer Çiftçi’nin çiçekleri çok sevmesi. Ona “Efendimiz” diye hitap ediyorlar. Kendilerini cennete götüreceğine inanıyorlar.

'Kanguruya yumruk ve kafa atmaya çalışması'

Pek gündeme gelmedi ama tek doğum günü kutlama videosu yoktu. Başka evlerde Tuncer Çiftçi’nin fotoğrafının olduğu pankartlarla doğum gününü kutlayanlar da vardı:

Ancak Tuncer Çiftçi’nin kendi doğum günü için çektiği video şoke ediciydi. Elinde iki otomatik silahla çok lüks evinde şov yapıyordu. Tehditkar bir ifade ile silahlarını objektife doğrultuyordu. Diğer ‘mehdi adayları’ gibi sevgi dilinden ziyade şiddetli tavrı dikkat çekiyor.

İkinci gündeme geldiği video ise bir kanguruya yumruk ve kafa atmaya çalışması oldu. Kanguruya sataşan mehdi tabii ki ilgi çekmişti.

'Dua ile insanları iyileştirdiğini iddia ediyor'

Peki Tuncer Çiftçi’nin hikayesi nasıl başlıyor ve insanları nasıl etkisi altına alıyor? 1970 doğumlu. 2005'e kadar süt ve peynir ticaretiyle uğraştığı söyleniyor. 2005’te İzmit’te radyo kanalında program yapmaya başlıyor ve dua ile hastalıkları iyileştirdiğini iddia ediyor.

Daha sonra TV kanalı kuruyor ve etrafındaki kalabalık artıyor. Tabii bunda çevresinde çalıştırdığı insanların büyük emeği var. Kulaktan kulağa uydurma hikayelerini anlatıyorlar. Ulusal TV kanallarında doktorların karşısına çıkartılıyor, insanları iyileştirdiğini iddia ediyor.

'Uydurma hikayelerin sonu gelmiyor'

Çevresindeki müritlerine yemekler, geziler gibi organizasyonlar yaptırıyor. Bir videoda kendisine “Komutan” diye hitap ediliyor ve yemek duası yaptırıyor:

Kendisini mehdi ilan ediyor. Ayetlerde kendisinin tarif edildiğini öne sürüyor. 40 yaşında Şam’da Emevi Camii’ne gitmesini, alnın açık, sağ yanağında ben olmasını hatta göbekli olmasını delil olarak gösteriyor. ‘Kara’ bir yerden gelmesini de kanıt olarak sunuyor.

Kendisini mehdi ilan ettikten sonra uydurma hikayelerin sonu gelmiyor. Bu videoda suretlerinin gökte, yerde, seccadede, mermer işlemesinde görülmesi için nasıl zorlandıklarını görüyoruz:

'İşte bir kelebek hikayesi'

Hayvanların kendisinin emirlerine uyduğu, ona hizmet ettikleri vurgusunu da sık sık yapıyor. İşte bir kelebek hikayesi:

Propaganda videolarını da çok sık kullanıyor. İlahilerle rap müzik birbirine karışırken savaşçı pozlarına bürünüyor:

Güçlü pozlarından hiç vazgeçmiyor. Burada sinirlenip bir duvarı yıktığı iddiasında. Duvarın önceden aşındırıldığı ve bu sahnenin kurgusundaki acemilik dikkat çekici:

Temel iddiası 14 Nisan 2023’te kıyametin başlayacağı. O zamana kadar yanında olmayanların helak olacağını iddia ediyor. 313 tane sahabesi olacağını anlatıyor. Müritlerinin ise cennete gideceklerini savunuyor. Bunun için müritlerinden çok çalışmalarını istiyor.

Cumhurbaşkanının oğlu ile inşaat

Videolarından lüks bir hayat yaşadığı anlaşılıyor. Öğrendiğime göre; Karadağ’da saray gibi bir çiftliği var. Hatta çiftliğinde hayvanat bahçesi var. Lüks otomobillerle geziyor. Denizde karada giden taşıtı bile var. Parasının kaynağının büyük kısmı elbette müritleri.

Çiftliğe müritleri sırayla gelebiliyor ve ona hizmet ediyorlar. Bir videodan inşaat işi yaptığını öğreniyoruz. Bulunduğu ülkede Cumhurbaşkanı’nın oğlu ile inşaat işi yapmış. Bu kişi ona bir kılıç hediye etmiş onu gösteriyor.

'Dipsiz bir bataklık'

Ayda yüzünün göründüğünü iddia eden bu kişi bazılarına komik, eğlenceli bir hikaye gibi görünebilir. Ancak bu müritlerin Tuncer Çiftçi’ye ölümüne bağlı olduklarını unutmamak gerekiyor. Bu yarattıkları dünyada akıl ve mantık yok ve suiistimal için dipsiz bir bataklık. SON"