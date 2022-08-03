Fatih Portakal: 'Bu yoz düzenin değişmesi şart, yapabilecek gelsin'

Gazeteci Fatih Portakal AKP'yi eleştirdi. Portakal, AKP'ye tepki göstererek Tweet'inin sonunda "bir devlet vardı onu da kendiniz gibi yaptınız; partileştirdiniz ve bozdunuz. Yaşadıklarımızın artık daha dibi yok. O yüzden diyorum ki, değişim şart. Bu yoz düzenin değişmesi şart. Yapabilecek gelsin." ifadelerini kullandı.

Portakal'ın o mesajları;

1- Ne kurum bıraktınız ne kuruluş? Ne din bıraktınız ne inanç? Ne güven bıraktınız ne saygı? Ne layık olma bıraktınız ne özgüven? Ne sanayici bıraktınız ne asgari ücretli? Ne çarşı bıraktınız ne pazar? Ne cep bıraktınız ne cepken? Ne ekmek bıraktınız ne kuru soğan?

2- Ne hayal bıraktınız ne umuda inanç? En önemlisi de bir devlet vardı onu da kendiniz gibi yaptınız; partileştirdiniz ve bozdunuz. Yaşadıklarımızın artık daha dibi yok. O yüzden diyorum ki, değişim şart. Bu yoz düzenin değişmesi şart. Yapabilecek gelsin.