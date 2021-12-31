Kangal Termik Santrali’nde neler oluyor?

Türkiye’de yerli kömüre dayalı 30 santralinden birisi olan Kangal Termik Santrali'nde bazı işçilerin 1,5 aydır ücretsiz izne çıkarıldığı, birçok işçiye ise geçmiş haklarını yok sayan bir protokolün imzalatılmak istendiği öne sürüldü.

150 temizlik görevlisinin yeni ihale yapılmadığı gerekçesi ile 1,5 aydır ücretsiz izine çıkarıldığını belirten CHP'li vekil Ulaş Karasu, santral yönetiminin diğer çalışanlara ise geçmiş haklarını yok sayan bir protokol imzalama dayatması yaptığını söyledi.

Sivaseditör adlı yerel sitede yer alan habere göre, Karasu, işçilerin yaşadığı mağduriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyacağını kaydetti.

Söz konusu santral, 2013 yılında özelleştirilmişti.