Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin, 7,4 şiddetinde gerçekleştiği açıklanmıştı.
Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 7,7 olarak revize etti.
Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini revize etti
Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin şiddetini 7,7 olarak revize etti.
Haber Merkezi
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin, 7,4 şiddetinde gerçekleştiği açıklanmıştı.
Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 7,7 olarak revize etti.