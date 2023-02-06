Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini revize etti

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin şiddetini 7,7 olarak revize etti.

Haber Merkezi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin, 7,4 şiddetinde gerçekleştiği açıklanmıştı.

Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 7,7 olarak revize etti.

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