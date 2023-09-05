Kandilli Rasathanesi: Deprem bölgesinde 38 bini aşkın deprem meydana geldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat tarihli depremlerin ardından, bölgede depremler meydana gelmeye devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, deprem bölgesinde 4 Eylül saat 03.00’e kadar 38 bin 22 deprem kaydedildiğini açıkladı. Özener, bölgede meydana gelen deprem sayısının ise günlük ortalama 50'ye gerilediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Haluk Özener şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 4 Eylül 2023 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 38022 adet deprem çözümü yapılmıştır. Bölgede olan deprem sayısı günlük ortalama 50 seviyelerine geriledi.”