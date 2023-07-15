Kandilli Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı sıcaklık için tarih vererek uyardı

İstanbul’da etkisini artıran sıcak havaya karşı yetkililer ve uzmanlar tarafından uyarılar sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, dün yaptığı açıklamada, “22-23 Temmuz gibi tekrar sıcaklıklarda bir artış gözlüyoruz. Orada da sıcaklık rekorları veya egaleleri, aynı sıcaklık değerlerinin tekrarları görülebilir” dedi.

"Geçtiğimiz saatler içerisinde sıcaklık pik değerini yapmış vaziyette 37 derecelere kadar çıktı burada sıcaklık" diyen Tek, şöyle konuştu:

"Tabi ki burası sirkülasyonu yüksek, Kuzeye açık olan bir alan İstanbul'da başka noktalarda bu sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Az önce baktığımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ölçümler vardı. O ölçümlerde sıcaklık şu saatlerde Sancaktepe'de 39.7 dereceye kadar çıkmış durumda. Bu İstanbul'da sıcaklığın artık 40 dereceyi aştığını gösteriyor. Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir İstanbul'un en sıcak ilçeleri şu an için. Bu ilçeler denizden uzak kıyıya uzak olan ilçeler. Kıyıya yakın ilçelerde sıcaklık dereceleri nispeten daha düşük. Örneğin sahile indiğinizde bu sıcaklık derecelerini 30 dereceler civarında ölçersiniz. Çünkü denizin soğutucu bir etkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."

’22-23 Temmuz gibi tekrar sıcaklıklarda bir artış gözlüyoruz’

Önümüzdeki hafta sıcaklıkların tekrar yükseleceğini belirten Adil Tek, "Meydanlarda olan termometreler var, o termometreler biraz aldatıcı. Oradaki sıcaklık ölçümleri ölçüm koşullarına uymuyor. Kapalı kutu içerisindeki ölçülen şeyleri direk verebiliyor. Yada direk güneş ışınlarına maruz kalabiliyor. Sıcaklıkları ölçerken gölgede ölçülmesi gerekiyor direkt güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. İç ilçelerde sıcaklıklar daha yüksek. Dediğimiz gibi bugün en pik değerine ulaştı. Çarşamba gününden bu yana yükselen sıcaklıklar vardı kademeli olarak yükseldi. Bugünde en yüksek değerine geldi. İstanbul için yarından itibaren sıcaklıklarda 5-6 derece düşüşü gözleyeceğiz. Sıcaklıklar yarından itibaren kademeli olarak düşecek. Mevsim normallerindeki değerlerine gelecek. Ama önümüzdeki hafta 22-23 Temmuz gibi tekrar sıcaklıklarda bir artış gözlüyoruz. Orada da sıcaklık rekorları veya egaleleri, aynı sıcaklık değerlerinin tekrarları görülebilir” ifadelerini kullandı.

‘Sıcak hava, yaz değerler, civarında’

Bunun sebebinin Kuzey Afrika kökenli sıcak hava dalgasının akışının Türkiye’ye doğru gelmesi olduğunu ifade eden Tek, “Çarşamba'dan beri. Yarından sonra oradaki akışlar biraz daha yön değiştirecek. Kuzey'li akışlara bırakacak yerini. Kuzey'den gelen akışlarda sıcaklık değerlerini düşürmüş olacak. Yakınlarda da kuvvetli yağışlar yok. Bu sıcak hava devam edecek gözüküyor. Tabi ki yaz değerleri civarında. Bu hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da bir sıcak hava dalgası tekrar göreceğiz gibi gözüküyor" dedi.