Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde uçuş yapan SİHA'nın bir hedefi vurduğunu duyurdu.
Hürriyet'in "güvenlik kaynaklarına" dayandırdığı habere göre operasyonda iki kişi vurulurken, bu isimlerin yönetici düzeyinde olduğu iddia edildi.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Kandil'de SİHA operasyonu
Milli Savunma Bakanlığı, Kandil'de SİHA operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde uçuş yapan SİHA'nın bir hedefi vurduğunu duyurdu.
Hürriyet'in "güvenlik kaynaklarına" dayandırdığı habere göre operasyonda iki kişi vurulurken, bu isimlerin yönetici düzeyinde olduğu iddia edildi.