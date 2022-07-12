Kandil'de SİHA operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil'de SİHA operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde uçuş yapan SİHA'nın bir hedefi vurduğunu duyurdu.

Hürriyet'in "güvenlik kaynaklarına" dayandırdığı habere göre operasyonda iki kişi vurulurken, bu isimlerin yönetici düzeyinde olduğu iddia edildi.

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