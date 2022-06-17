Kanal taştı, mevsimlik işçiler çadırlarını terk etmek zorunda kaldı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde 12-13 Haziran’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yakapınar Mahallesi’nde bulunan mevsimlik işçilerin çadırlarında su baskınları meydana geldi. Kanal suyunun taşmasıyla çadırları su altında kalan işçilerin eşyaları zarar gördü. Çadırları zarar gören işçilerin çoğu çadırlarını terk etmek zorunda kaldı.

Çadırı zarar gören bir mevsimlik tarım işçisi 6 çocuğuyla birlikte çadırda yaşadıklarını, sabah saat 05.00'ten akşam 22.00'ye kadar tarlada zor koşullarda çalıştıklarını anlattı. Yağmurdan dolayı naylon çadırın çamur içinde kaldığını ifade eden işçi, "Kimse halimizi sormadı. Sabaha kadar kendi imkanlarımızla suyu boşaltmaya çalıştık" diye konuştu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, günlük 90 TL karşılığında çalıştıklarını ve çadıra çevredeki evlerden su, elektrik ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren işçiler zor durumda olduklarını belirterek yardım istedi.

Bazı ailelerse çadırlarını terk etmek zorunda kaldı.