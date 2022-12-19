Kanal İstanbul planlarına Cumhurbaşkanı onayı

Tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergahında yer alan Arnavutköy’e bağlı Karaburun ve Yeniköy mahallelerinin bir kısmına ilişkin büyük ve küçük ölçekli nazım imar planları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda onaylandı. Planın açıklama raporunda İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul projesi sonucu mevcut planların yetersiz kaldığı ve talebi karşılayamadığı ifade edildi.

Halk TV'den Hazal Ocak'ın haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugün askıya çıkarılan ilanda revizyon ve ilave uygulama imar planı açıklama raporu da yayımlandı. Rapor Arnavutköy Belediyesi tarafından hazırlandı. Raporda İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul projesi sonucu mevcut planların yetersiz kaldığı ve talebi karşılayamadığı ifade edildi.

‘İmar planı yok, yapılaşma var’

İmar planı olmamasına karşın bazı alanlarda yapılaşmanın bulunduğu belirtilen raporda “Meri imar planının bulunmadığı ve sağlıksız konut dokusunun bulunduğu alanda altyapı çalışmaları da yeterli düzeyde yapılamamaktadır. Bölgede sağlıklı ve düzenli yapılaşmanın gerçekleşebilmesi için yeni imar planlarına ihtiyaç duyulmaktadır” denilmesi dikkat çekti.

Raporda bölgenin rezerv yapı alanı ilan edildiği anımsatılarak 287.34 hektarlık alanın kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Kanal İstanbul projesi güzergahı, güneydoğusunda İstanbul Havalimanı ve batısı ile güneyinde orman alanlarının bulunduğu belirtildi. Rapor göre planlama alanı içerisinde toplam 1580 yapı bulunuyor. Bu yapılardan sadece 152 adedinde ruhsat bulunuyor. 86’sında ise yapı kullanma izin belgesi var.

‘AVM yapılabilecek’

Yeni imar planlarında konuttan turizme birçok alan belirlendi. Konut ve ticaret alanlarında yapılaşma en çok zemin + 2 kat olarak sınırlandı. Ticaret-konut alanlarında; iş merkezi, alışveriş merkezi, yönetim merkezi, otel, motel, rezidans, konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze gibi, Kültürel tesis alanları, ticaret, ofis, büro, lokanta, gazino, çarşı çok katlı mağazalar, banka, finans kurumları yapılabilecek. Planda günübirlik tesis alanları da belirlendi. Planlama alanı içerisinde İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından koruma alanı olarak belirlenmiş Eski Fener ve çevresi de var. Bu da imar planına işlendi.