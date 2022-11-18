Kanal İstanbul için keşif kararı çıktı

Bahçeşehirliler Derneği ve yurttaşlar tarafından Kanal İstanbul projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanına 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” ile bu değişikliğin yasal dayanağı olarak gösterilen “rezerv yapı alanı” kararlarının iptali istemiyle açılan davada İstanbul 5. İdare Mahkemesi ara karar verdi.

Bilirkişi heyeti oluşturulacak

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; mahkeme, davacıların iddialarını yerinde gördü ve uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için taşınmaz mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesine karar verdi.

Kararda, keşif ve bilirkişi giderlerine karşılık olarak belirlenen 50 bin TL'nin 1 haftalık süre içerisinde mahkemeye yatırılması istendi.

11 Kasım 2022 tarihinde oybirliği ile alınan kararda yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesinde hakim Gün Yazıcı da naip üye olarak görevlendirildi.

Bilirkişi mevzuata uygunluğunu inceleyecek

Karara göre bilirkişi, rezerv yapı ilanı sürecini kronolojik olarak inceleyecek. Sonradan yapılan değişikliklerin önceki rezerv yapı alanlarını da kapsayıp kapsamadığına bakılacak.

Alanda geçerli son rezerv yapı ilanının hangi işlem olduğu irdelenecek. Bölgenin genel yapılaşma durumu ele alınacak.

Bilirkişiden rezerv yapı alanı sınırlarının teknik yönden incelenerek mevzuat uyarınca doğru belirlenip belirlenmediğinin açıklaması istenecek.

Bir bölgenin rezerv yapı alanı olarak ilanı için aranan şartların neler olduğunun ayrıntılı olarak açıklanması da bilirkişiden istenecek.

Rezerv yapı alanı belirlemesinin şehircilik ilkeleri ve mevzuatı yönünden incelemesi de heyet tarafından yapılacak.

Kanal için teknik izah istendi

Açılacak kanal ile ilgili de su yolu fonksiyonunun, planlama ve şehircilik ilkelerine, kamu yararı ve dayanak projesine uygun olup olmadığı incelenerek teknik yönden ayrıntılı izahı istenecek.

Plan yapım gerekçesinin oluşup oluşmadığı, fonksiyonların planlama ve şehircilik ilkeleri ile kamu yararına uygun olup olmadığı da heyet tarafından teknik olarak incelenecek.