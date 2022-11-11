Bakanlıktan 'Kanal İstanbul projesine ne zaman başlanacak' sorusuna yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim ve inadına yapacağız" dediği, uzmanların ise bir çevre katliamına yol açacağını belirttiği Kanal İstanbul projesiyle ilgili soruya yanıt verdi.

BirGün gazetesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Kanal İstanbul projesine ne zaman başlanacak ve ihalesi ne zaman gerçekleştirilecek?” diye sordu.

'En makul zamanda'

Bakanlığın yanıtında ise "Kanal İstanbul Projesi hususunda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir. Gerekli çalışmalar ile birlikte en makul zamanda Kanal İstanbul’un ihalesinin yapılması ve yapımının başlatılması hedeflenmektedir" denildi.

Maliyeti 20 milyar dolar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul projesinin maliyetine dair bir açıklama yapmı 15 milyar dolara mâl olacağı ifade edilen proje maliyetinin 20 milyar dolara yükseldiğini söylemişti.

30 milyon metrekare büyüklüğündeki arazi el değiştirdi

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da 2019 yılında yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul’un bir cinayet projesi" olduğu vurgulayarak, Kanal İstanbul bölgesinde sadece 2011 ile 2019 yılları arasında 30 milyon metrekare büyüklüğündeki arazinin el değiştirdiğini açıklamıştı.