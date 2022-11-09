İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Bertaraf edeceğiz

AKP'nin sık sık gündeme getirdiği "Kanal İstanbul" projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “21. yüzyıla yakışan bir şehir olmayı başaracağız. Kentsel, çevresel, sosyal risk ve tehlikelere karşı vatandaşımızı bilinçlendirerek hep birlikte mücadele etmek istiyoruz. O bakımdan, İstanbul'un belki de en büyük tehdidi olan, siyasal bir kısım buluşmalarda ihmal etmeksizin ‘Kanal İstanbul’ ismini anan herkese de buradan sesleniyorum: Bu riski de milletçe, 16 milyon İstanbulluyla bertaraf edeceğiz. İstanbul'un hafızasından ve gündeminden bunu kaldıracağız” dedi.

Büyükkılıçlı Mahallesi’nde hizmete giren tesisin açılışında konuşan İmamoğlu'nun şunları söyledi:

'Siyasi partiler, süreçlere dair araçtır'

"Siyasi hesapların değil, vatandaşımızın çıkarlarının önde tutulduğu bir süreci var edersek işte o zaman vatandaşımız kazançlı çıkar, milletimiz kazançlı çıkar. Memleketimiz, yöremiz, ilçemiz, İstanbul’umuz ve Türkiye’miz kazançlı çıkar. Bizlerin bugün ortaya koyduğu hizmetler, ama bunun adı Silivri olsun, ama Büyükşehir Belediyemiz olsun, ama Türkiye Cumhuriyeti devletimizin hükümeti olsun, ortaya konan çalışmalar, faydalı iş birlikleri, projeler, üretimler, milletimize aittir, vatandaşımıza aittir. Bir siyasi partinin projesi olamaz. Siyasi partiler, süreçlere dair araçtır.

Bizler, sürece iyi hizmet yapmak zorunda olan, vatandaşlarımızın takdirleriyle seçilmiş insanlarız. Vatandaşların vergileriyle yapılan her projenin sahibi de net olarak vatandaşımızdır. Bunu hepimiz böyle kabul edeceğiz. Yöneticilerin kendi farklarını ortaya koyacakları alan ise işin yapılma biçimiyle ilgilidir. O, kabiliyet tarafında kendini ortaya koyar, iş birliği süreci yöneterek. Kamu bütçesini zarara uğratarak mı yaptın? Doğru mu yaptın? Zamanında mı yaptın? Ya da işi bilimsel olarak mı yürüttün? Eksik kusurlu mu yaptın? Ya da bir yıllık işi beş yılda mı yaptın? Bunlara bakmak gerekir.

'Bu riski 16 milyon İstanbulluyla bertaraf edeceğiz'

İstanbul’un bu anlamda acelesi var ve kaybedecek bir anı bulunmuyor. Her alana hızlı el atmak istiyoruz. Her konuda köklü çözümleri hayata geçirmek istiyoruz. Kentsel, çevresel, sosyal risk ve tehlikelere karşı vatandaşımızı bilinçlendirerek hep birlikte mücadele etmek istiyoruz. O bakımdan; İstanbul'un belki de en büyük tehdidi olan, siyasal bir kısım buluşmalarda ihmal etmeksizin ‘Kanal İstanbul’ ismini anan herkese de buradan sesleniyorum: Bu riski de milletçe, 16 milyon İstanbulluyla bertaraf edeceğiz. İstanbul'un hafızasından ve gündeminden bunu kaldıracağız." (ANKA)