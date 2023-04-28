Kanal İstanbul müteahhidi Türk Hava Yolları

Tüm itirazlara rağmen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "İnadına yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesinde yeni bir gelişme yaşandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kamu kuruluşu olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP), Kanal İstanbul projesinin yapılacağının belirtildiği bölgeye dair bir açıklamada bulundu. Açıklamada, Emlak Konut’un Türk Hava Yolları ile yüzde 50’şer hisseyle ortak olduğu Arnavutköy’deki Dursunköy Mahallesi’ndeki arazi üzerine konut projesi yapılmasına karar verildiği belirtildi. Kanal İstanbul güzergahına en yakın bölgelerden biri olan Dursunköy’de yer alan 3,6 milyon metrekare büyüklüğündeki arazinin bazı parselleri için yapı ruhsatı alındığı ve devasa arsanın geri kalan kısmı için de ruhsat çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) açıklamasında ise “Proje kapsamında etaplar halinde toplam 14 bin konut yapılarak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetiminde satışa çıkarılması, yapılacak konutların en az 3 bin adedinin Türk Hava Yolları ve iştiraklerinin çalışanlarına satılmak üzere kura hakkının ortaklığımız tarafından belirlenmesi planlanmaktadır” denildi.

THY’nin yönetim kurulunda tartışmalı isimlerin yer aldığı da biliniyor. Kendisini, “AK Parti Gençlik Kolları’nda İl Teşkilatı’ndan Genel Merkez’e kadar çeşitli kademelerde önemli sorumluluklar üstlenen kişi” olarak tanımlayan Melih Şükrü Ecertaş, şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun da THY’ye yönetim kurulu üyesi olarak bulunuyor. Bilal Erdoğan’ın arkadaşlarının da THY’de yönetici olması uzun süredir tartışılıyor.

Maliyeti 20 milyar dolara yükseldi

Öte yandan geçen yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul projesinin maliyetine dair bir açıklama yapmıştı. Bakan Karaismailoğlu, 15 milyar dolara mâl olacağı ifade edilen Kanal İstanbul’un maliyetinin 20 milyar dolara yükseldiğini ifade etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da 2019 yılında yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul’un bir cinayet projesi" olduğu vurgulayarak, Kanal İstanbul bölgesinde sadece 2011 ile 2019 yılları arasında 30 milyon metrekare büyüklüğündeki arazinin el değiştirdiğini açıklamıştı. Ayrıca Kanal İstanbul projesi için 200 bin ağacın söküleceği veya kesileceği, tarım alanlarına zarar verileceği ve çıkarılacak 1 milyar 155 milyon metreküp hafriyatla Karadeniz kıyılarının doldurulacağı da biliniyor.