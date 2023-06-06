Kanal İstanbul için 'çimento limanı' onayı

İstanbul’un Karadeniz kıyısına yapılması planlanan çimento limanı projesine bir buçuk yıl sonra bakanlık tarafından onay verildi. Projenin raporunda, “Kanal İstanbul’un çimento ihtiyacının karşılanacağının” belirtildiği bölüm ise çıkarıldı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, YD Madencilik Anonim Şirketi, 30 Aralık 2021 tarihinde, “Çiftalan Marmara Çimento Limanı” projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. Bakanlık, şirkete başvurusundan bir buçuk yıl sonra, 2 Haziran 2023 tarihinde projeye dair “ÇED Olumlu” kararı verildiğini açıkladı.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre limanın maliyeti 72 milyon TL olacak. Diğer yandan proje 8 bin 347 metrekarelik alana yapılacak. Limana 200 metre boyundaki iki gemi yanaşabilecek. Bakanlığa sunulan ilk ÇED dosyasında liman projesinin amaçları arasında Kanal İstanbul’un çimento ihtiyacı belirtildi.

Dosyada, “İlerleyen yıllarda hızlı bir şekilde yapılması düşünülen ‘Kanal İstanbul ve kentsel dönüşüm’ projelerinin, liman projesinin bitmesinden önce başlayacağı nedeniyle yoğun çimento taleplerinin aşırı miktarda artacağı ortadadır” ifadeleri yer aldı. Ancak daha sonra bu bölümün rapordan çıkarıldığı görüldü.