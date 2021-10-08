Kanal İstanbul için 754 bin metrekarelik askeri alan imara açıldı

Kanal İstanbul için Arnavutköy’de TOKİ’ye ait 754 bin metrekarelik askeri alan imara açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar planı değişikliği ile askeri alan, “sanayi ve depolama bölgesi” ilan edildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre TOKİ'ye ait (devredilmiş) Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde bulunan 754 bin metrekarelik askeri alanın imar planları değiştirildi. Plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

Değişiklik ile İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nda “askeri alan” olarak işaretlenen dev araziye, “sanayi ve depolama bölgesi” fonksiyonu verildi.

'Sanayi kuruluşları yeni yer arayışında'

Plan açıklama raporunda kentsel gelişim süreci içerisinde, İstanbul'daki sanayi alanlarının yerelleşmesi nedeniyle sanayi kuruşlarının yeni yer arayışı içerisine girdiği belirtilerek “Kanal İstanbul Projesi ile birlikte bölgenin erişebilirliğinin artması ve Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olarak üretilen ürünlerin doğrudan pazara katılabilmesine imkan verebilecektir” denildi.

Günümüzdeki arazi kullanımı incelediğinde TEM ve Kuzey Marmara otoyolu arasındaki alanda sanayi bölgelerinin yer aldığı belirtilerek “Planlama alanının, bölgedeki üretim ve tüketim merkezlerine yakın olması, karayolu ve havayolu ulaşım bağlantılarına yakın konumda yer alması ve Kanal İstanbul Projesine olan bağlantısı ile alanın önemli ticari limanlar ile bağlantılarının güçlenmesi sayesinde Türkiye için önemli bir sanayi merkezi oluşturacağı düşünülmektedir” denildi.

Açıklama raporunda yer alan bilgilere göre alt ölçekli imar planları bulunmayan arazi, Kanal İstanbul'un çevresine kurulması planlanan Yenişehir'in komşusu konumunda. Planlama alanının ortasında ve yol alanı kenarında ağaç toplulukları bulunuyor. Alanda fiili olarak hiçbir yapılaşma da yok. Arazinin yüzde 97'si TOKİ mülkiyetinde, yüzde 3'ü ise tescil harici alan yani hiçbir mülkiyete konu değil.

Yüzde 66'sı sanayi alanı olarak ayrıldı

Dev arazi için yapılan değişikliği ile alt ölçekli planlarda 754 bin metrekarelik alanın yüzde 66'sı sanayi alanı, yüzde 2'si ticaret alanı, yüzde 32'si donatı alanı olarak ayrıldı. Sanayi tesisi alanı için emsal 1.50 yükseklik 3 kat olarak belirlendi. Fonksiyonların ayrıntılı dağılımı şöyle oldu:

“Sanayi tesisi için 495 bin 898 metrekare, ticari birimler için 18 bin 815 metrekare, 2 adet cami için 4 bin 438 metrekare, idari hizmet alanına 3 bin 343 metrekare, sosyal tesis için 2 bin 406 metrekare, park için 82 bin 723 metrekare, yol için de 110 bin metrekare ayrıldı. Geri kalan alan da sağlık tesisi, akaryakıt istasyonu, meydan, belediye hizmet alanı, otopark, pasif yeşil alan, toplu taşıma aktarma noktası, teknik öğretim alanı olarak planlandı.”