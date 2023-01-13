Kanal 7’nin türbanlı muhabirine 'kafan hava alsın' dediği iddia edilen yurttaş gözaltına alındı

Beşiktaş’taki bir manavda meyve fiyatlarıyla ilgili haber yapan Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan, müşterilerle röportaj yapmak istedi. Bir kadına mikrofon uzatan Mercan, bu kişinin tepkisiyle karşılaştı.

Manavın kasasında geçen bu tartışma, işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, görüntüde A.A. adlı manav müşterisinin, türbanlı muhabire yönelik “Sen bence kafan hava alsın ondan sonra konuş” dediği iddia edildi, ancak bu sözler duyulmadı.

Tartışmanın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden türbanlı muhabir Mercan, kendisine hakaret edildiği” iddiasıyla şikayetçi oldu. Mercan’ın ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri, kimliğini belirlediği A.A. adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan yurttaşın bugün Çağlayan Adalet Sarayı’na sevk edileceği öğrenildi.