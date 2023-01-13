AKP'li Mustafa Şen canlı yayında AKP'nin ve Erdoğan'ın oy oranlarını açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te katıldığı programda yaklaşan seçim öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şen, şunları söyledi:

"Seçim tarihini inanın bilmiyorum. Bir espri olsun bir pazar aniden olabilir. Bu net değil, üzerinde çalışılıyor. 10 tane pazar var. Bunlardan biri 18 Haziran. Bu pazarlardan önceki bir seçim tarihi yapılırsa, seçim değişiklikleri de uygulanamaz. 6 Nisan'dan sonrasında olmak zorunda. İhtimali düşük olmak üzere 18 Haziran'da bir seçenek. Sınav var, Hac mevsimi var. Bundan daha uygun haftalar var, karar verilecektir. Bir erken seçim gibi olmayacağı için Meclis feshedilmeyecektir. Biz 5 yıllık dönemde başarılı bir sınav verdik. Değerlendirilmesi gereken şey bu. Birçok şey başarıyla atlatıldı. 5 yıl tamamlandı, şimdi bu '5 hafta öne alındı, geriye atıldı' bunlar önemli şeyler değil. Önemli olan Türkiye'nin istikrarıdır.

AK Parti'nin oy oranı yüzde 41-42 gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tek başına yüzde 52'yi garantiliyor.

Anketlerde Erdoğan'dan sonra 2. sırada Kılıçdaroğlu var. Temmuzdan beri oy oranı yükseliyor. Adım Adım yükseliyor. Böyle bir durumda Cumhur ittifakının mecliste azınlığa düşmek ya da seçimin tekrarlanması gibi bir durumu söz konusu değil.

Her aday adayı, kendisini aday olarak görür. Bu öz saygının gerekliliğidir. Ama oradaki mertebeyi iyi ayarlamak lazım. Anketlerde cumhurbaşkanımızın 3-4 kat gerisinden gelen isimler var. 2. sırada ise Kılıçdaroğlu var.

Her ittifak kendini büyütmeye çalışmalıdır. Ne kadar büyürse o kadar iyi. Bizim sistemimizde toplum iki büyük çark şeklinde dönecek. Başkanlık sisteminin doğası böyledir. Bunu sağ sol olarak da ayırmamak gerekiyor. Biz muhafazakar devrimcileriz. Biz devrimlerle bu ülkeyi ilerletiyoruz. Siyasetin normali bu. İhtimaller üzerinden gidilmeli. İttifaklar için biz herkesi davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı konuşmalarında parti ismi vermemiştir. Türkiye duvarına kim tuğla koymak isterse buyursun. Partisine bakmayız."