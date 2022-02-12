'Kanadalı kamyoncuların eylemleri otomotiv parçası sektörüne günde 100 milyon dolara mâl oluyor'

ABD Otomotiv Parçaları Üreticileri Derneği'ni temsil eden avukatlar, mahkemeye sundukları raporda Kanada ile ABD arasındaki önemli bir ticaret sınır kapısı olan Ambassador Köprüsü'nün kamyoncular tarafından kapatılmasının gün yaklaşık 100 milyon dolarlık otomobil parçası ticaretine mâl oluyorduğunu öne sürdü.

Avukatlar Cuma günü yaptıkları açıklamada, "ABD ile Kanada arasındaki sınırdan her gün yaklaşık 100 milyon dolar değerinde parçanın geçtiği tahmin ediliyor" derken köprüdeki ablukanın genel olarak günlük 50 milyar dolarlık ticarete mâl olduğu öne sürdüler.

Ayrıca avukatlar, birkaç Kanadalı şirketin bu süreçte zaten kapandığını ve birçok şirketinse geçici olarak işçilerini işten çıkardığını söyledi.

Cuma günü erken saatlerde Kanada'daki bir mahkeme köprüdeki aşı karşıtı protestoculara müdahale edilmesi yönünde karar aldı.

Ocak ayının ortalarında Kanada'da aşı karşıtı kamyoncular kitlesel barışçıl bir protesto başlatmıştı. Protestocular, hükümetin Covid-19 aşısı yönergelerini iptal etmesini talep etmek için başkent Ottawa'da eylemler düzenledi.

Üst düzey ABD'li Cumhuriyetçi Parti üyeleri tarafından da fonlanan eylemler o zamandan beri yayıldı ve kamyoncular, Detroit, Michigan ve Windsor, Ontario'yu birbirine bağlayan Ambassador Köprüsü de dahil olmak üzere birçok ABD-Kanada sınır geçişini kapattı.