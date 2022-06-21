Kanadalı bakan: Rusya'dan gaz akışı için Almanya'yla görüşme halindeyiz

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson, Rusya'ya bağlı Gazprom şirketinin Kanada'dan parça tedariğinin aksaması nedeniyle Almanya'ya doğalgaz tedariğini azaltmasının ardından açıklama yaptı.

Wilkinson, Rusya'nın petrol ve doğalgaz şirketlerine dönük yaptırımlardan Almanya'nın etkilenmemesinin yollarını aradığını söyledi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, bir söyleşiye katılan Wilkinson, "Yaptırımlara saygı duyuyoruz, çünkü belli bir nedenle uygulanıyor. Bunu söylemişken, yaptırımların niyeti hiçbir zaman en yakın dost ve müttefiğimiz Almanya'ya büyük acı vermek değildi. Bu nedenle bu meseleye kafa yoruyoruz" dedi.

Bu konuda Almanya'yla temasların sürdüğünü söyleyen Wilkinson, "Gaz akışının sağlanması için bir yol aramaya çalışıyoruz. Bu konuda değerlendirebileceğimiz farklı seçenekler olabilir" diye konuştu.

Rusya'ya bağlı Gazprom şirketi parça tedariğinin aksaması nedeniyle Kuzey Akımı boru hattından Almanya'ya doğalgaz tedariğini azaltmak zorunda kalmıştı. Almanya menşeli elektronik şirketi Siemens tarafından tamiratları yapılmak üzere Kanada'ya götürülen gaz tribünleri, Kanada'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları kapsamında, Gazprom'a teslim edilmemişti.