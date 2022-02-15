Kanada’dan Ukrayna’ya silah ve mühimmat desteği

Kanada Hükümeti, Ukrayna güvenlik güçlerinin Rusya-Ukrayna krizinde savunmasını daha da güçlendirmesi amacıyla Ukrayna’ya ek askeri yardım sağlanmasına karar verdiğini duyurdu.

Kanada Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne değeri 7 milyon doların üzerinde olan “öldürücü” silah ve mühimmat desteği sağlanacak. Bu ekipmanların 1,5 milyon mermi, makineli tüfekler, tabancalar, karabinalar, keskin nişancı tüfekler ve ilgili ekipmanlar olduğu açıklandı. Silahların ve mühimmatların ne zaman gönderileceği açıklanmadı.

Yapılan açıklamada, Kanada’nın Ukrayna’nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına verdiği destekte kararlı olduğu belirtilirken, Rusya’nın saldırgan tutumu kınandı.

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, “Kanada, Rusya'nın kurallara dayalı uluslararası düzen için tehdit oluşturarak Ukrayna ve çevresindeki askeri yığınağından derin endişe duymaktadır. Ukrayna'ya yaptığım son gezide Ukraynalı ortaklarımızla yaptığımız görüşmelerin ardından Kanada, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardımcı olmak için savunma silahlarının sağlanmasına izin verdi. Ukraynalı mevkidaşım Bakan Reznikov ile yakın temas halindeyim ve müttefiklerimizle birlikte, Rusya'nın saldırganlığına karşı kendisini koruduğu için Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, “Kanada, Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekleme konusunda kararlılığını koruyor. Kanada, Ukrayna'nın güvenliğini ve ekonomik direncini korumak için Ukrayna hükümeti ve bölgedeki müttefikleriyle yakın çalışmaya devam edecek." diye belirtti.

Kanada Hükümeti’nin internet sitesinde yapılan açıklamada ise 2015 yılından beri Kanada’nın Ukrayna’ya bugüne kadar 23 milyon dolardan fazla askeri teçhizat katkısı hatırlatılırken, 890 milyon dolardan fazla da yardım gönderildiği belirtildi. Kanada birliklerinin de bu süreç içerisinde 33 binden fazla Ukraynalı askeri personeli eğittiği söylendi.

Kanada Hükümeti ayrıca, daha önce Ocak ayında 120 milyon dolarlık açılan krediye ek olarak Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık yeni bir kredi sağlayacağını da açıkladı.