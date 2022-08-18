Kanada'dan Tayvan'ı ziyaret planı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin-Tayvan gerilimine neden olan Tayvan ziyaretinin ardından, Kanadalı milletvekilleri tarafından Tayvan'a ziyaret planlandığı açıklandı.

Kanada Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Judy Sgro, parlamentonun Kanada-Tayvan Dostluk Grubu'ndan 8 komite üyesinin Tayvan'a gitmeyi planladığını belirterek, "Ziyaretin amacı Tayvan ya da Çin için sorun oluşturmak değil. Ticaret komitesi, iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmek adına, yeni fırsatları değerlendirmek üzere Tayvan'ı ziyaret etmeyi planlıyor" dedi.

'Gerekli bir gezi'

ABD Kongresi heyetinin Tayvan ziyaretinin ardından uluslararası ilişkilerde "önemli bir baskı" olduğunu söyleyen Sgro, "gerekli" bir gezi olarak adlandırdığı ziyaretin diplomasi yoluyla gerçekleşeceğini aktardı.

Sgro açıklamasında, "Demokrasi hepimizin önemli bir parçasıdır. Özgürlükleri ve demokrasileri için savaşan diğer ülkeleri korumamız gerekiyor. Açıkçası Kanada'nın da Çin'e karşı durmasından gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

'Normale dönmemiz gerekiyor'

Muhafazakar milletvekili ve Ticaret Komitesi Başkan Yardımcısı Randy Hoback ise yaptığı açıklamada, "Bence pek çok şeyde normale dönmemiz gerekiyor. Bunlardan biri de ziyaretler ve ülkeden ülkeye etkileşimde bulunmak" dedi.

Kanada'nın Tayvan gezi planına geçtiğimiz baharda başladığı bildirilirken, ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin Tayvan'ın koronavirüs protokollerine bağlı olacağı ifade edildi.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Pelosi'nin ziyaretine yanıt olarak Çin, ticareti kısıtlamış, Tayvan çevresinde büyük askeri tatbikatlar başlatmış ve Pelosi'ye yaptırımlar uygulamıştı.

ABD Kongre heyeti ise geçtiğimiz pazar Tayvan'ı ziyaret etmiş ve Tayvan yöneticisi Tsai Ing-wen ile bir araya gelmişti.