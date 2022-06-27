Kanada'dan Rus, Belaruslu ve Ukraynalılara misilleme yaptırımlar

Rusya’nın 43 Kanada vatandaşına yaptırım uygulamasının ardından Kanada da misilleme yaptırımları açıkladı. Kanada Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus savunma sektörleriyle bağlantılı altı kişi ve 46 kuruluşa kısıtlamalar getirilmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını destekleyen 15 Ukraynalı kişiye yaptırım uygulanması ve Belarus'ta 13 hükümet ve savunma yetkilisi ve iki kuruluşa yaptırım uyglanması kararı verildi.

Açıklamada Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun “Kanada, Ukraynalıların barış içinde yaşamayı hak ettiği inancında geri adım atmaz. Vladimir Putin ve rejimi, Ukrayna'da ve tüm dünyada tarifsiz acı ve ıstıraplara neden oldu. Kanada, G7'deki meslektaşlarımızla birlikte Vladimir Putin'in isteğiyle başlayan savaşı sona erdirmek için sürekli ve koordineli baskımızı artırıyor." ifadelerine yer verildi.

Kanada, Rusya'nın "savunma üretim kapasitesini geliştirmeye yardımcı olabilecek teknolojilerin ihracatını" ve Belarus’a "silah üretiminde kullanılabilecek ileri teknolojili mallar" ile çeşitli lüks malların ihracat ve ithalatını yasakladı.

Rusya’nın dezenformasyonlarına karşı koymak amacıyla Rusya destekli haber kuruluşlarına da yaptırım planlandığını aktaran Kanada, ABD, İngiltere ve Japonya ile birlikte Rusya'dan belirli altın ürünlerinin ithalatını yasaklayarak emtianın resmi uluslararası piyasalardan çıkışını engelleyeceğini bildirdi.