Kanada’da greve giden 155 binden fazla PSAC üyesi kamu emekçisi kazandı!

Kanada'da PSAC (Kanada Kamu Hizmetleri Sendikası) üyesi kamu emekçileri, CRA (Kanada Vergi Dairesi) ve Hazine Kurulu ile yapılan sözleşmeleri onaylamak için oy kullandı.

Sendika tarafından Cuma (16.06.2023) günü yapılan basın açıklamasında üyelerin "ezici bir çoğunlukla" sözleşmelerin onaylanması yönünde oy kullandığı belirtildi.

PSAC, yaklaşık iki hafta süren grevin ardından 1 Mayıs'ta hükümetle teknik hizmetler, eğitim ve kütüphane bilimi, operasyonel hizmetler ve program ve idari hizmetler olmak üzere dört pazarlık grubunda 120 binden fazla Hazine Kurulu çalışanı için yeni bir sözleşme üzerinde geçici bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Üç gün sonra, 4 Mayıs'ta sendika CRA'da çalışan 35 binden fazla işçi için de yeni bir sözleşme üzerinde geçici bir anlaşmaya vardı.

Anlaşmalar, sözleşmelerin dört yıllık süresi boyunca toplam yüzde 12,6'lık bileşik ücret artışlarını ve taşeronlaşmaya karşı yeni korumaları içeriyor. Ayrıca, toplu sözleşmenin dışında yer alan bir mektupta ayrıntıları verilen uzaktan çalışma kararlarına ilişkin korumaları da içeriyor.

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca üyeler sendika tarafından zorunlu oylama oturumlarına ve isteğe bağlı soru-cevap oturumlarına katılarak yeni anlaşmaları kabul edip etmeme konusunda oy kullanmaya çağrıldı.

PSAC Cuma günü yaptığı açıklamada, genel olarak yeni sözleşmeyi destekleyenlerin CRA çalışanlarının yüzde 88'ini, idari hizmetler grubundaki üyelerin yüzde 87'sini, operasyonel hizmetlerde yüzde 90'ını, teknik hizmetlerde yüzde 93'ünü ve eğitim ve kütüphane bilimlerinde yüzde 97'sini içerdiğini söyledi.

Dört yıllık toplu sözleşmeler 20 Haziran ve 31 Ekim 2025 tarihleri arasında sona erecek.

PSAC'ın Ulusal Başkent Bölgesi'nden sorumlu bölgesel başkan yardımcısı Alex Silas, oylamaya katılanların sayısının "çok cesaret verici" olduğunu ve kamu hizmetlerini etkileyen ve durduran iki haftalık iş bırakma eylemine yol açan grev oylaması döneminden "çok daha iyi" olduğunu söyledi.

Üyeler tarafından onaylanan anlaşmaların hükümet tarafından da onaylanması ve imzalanması gerekiyor.

PSAC, önümüzdeki haftalarda sendikanın yeni sözleşmeleri imzalamak üzere Hazine Kurulu ve CRA temsilcileriyle bir araya geleceğini söyledi.

Toplu sözleşmelerin parasal olmayan tüm hükümleri imzalandıktan hemen sonra yürürlüğe girecek ve hükümete, işçilerin ücretlerini yeni oranlara yükseltmesi ve önceki sözleşmelerin sona ermesinden bu yana geçen süre için geriye dönük ödeme yapması için imza tarihinden itibaren 180 gün süre tanınacak.

Geçici anlaşmanın önemli noktaları

Enflasyonla aradaki farkı kapatan ücretler

PSAC, 2021-2024 yılları arasında sözleşmenin ömrü boyunca ve bir önceki sözleşmenin sona erdiği Haziran 2021'e kadar geriye dönük olarak toplam yüzde 12,6'lık ücret artışlarını müzakere etti. PSAC, sözleşmede çalışanları enflasyondan koruyan ek bir dördüncü yılın yanı sıra Hazine Kurulu pazarlık birimlerindeki ortalama PSAC üyesi için maaşın yüzde 3,7'sini temsil eden emekliliğe tabi 2 bin 500 $'lık bir kerelik toplu ödeme sağladı.

2021-2024 *Tüm pazarlık birimleri için en az yüzde 0,5 ücret ayarlaması

Tek seferlik toplu ödeme

Bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin 500 $ tutarındaki emekliliğe esas toplu ödeme, sözleşmenin imzalandığı tarihte çalışan tüm pazarlık birimi üyeleri için geçerli olacaktır. Emekliliği yaklaşan PSAC üyeleri için emekliliğe esas toplu ödeme, en iyi beş yıllık hizmet süreleri için ortalama maaşlarına katkıda bulunacak ve emekliliklerinde toplam emeklilik ödemelerini artıracaktır.

Grev eylemi son ücret teklifini iyileştirdi

Ezici bir grev yetkisi elde ederek ve güçlü bir grev eylemi gerçekleştirerek işverenin nihai ücret teklifinde önemli kazanımlar elde edildi.

Aşağıdaki grafikte, PSAC'ın grev eylemi ilan etmesinden önce işverenin ücretler konusundaki tutumunu, aynı zaman diliminde diğer federal kamu hizmeti pazarlık acentelerinin elde ettiği uzlaşmaları ve PSAC'ın geçici anlaşmada müzakere ettiği ücret teklifini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.

* TB'de PSAC üyeleri için yıllık ortalama 67 bin 300 $ maaş baz alınmıştır.

PSAC hakkında: Kanada Kamu Hizmetleri Birliği (PSAC), Kanada'nın her eyalet ve bölgesinde ve dünyanın dört bir yanındaki yerlerde yaklaşık 230.000 çalışanı temsil etmektedir. Üyeleri federal devlet daireleri ve kurumları, Kraliyet Şirketleri, üniversiteler, toplum hizmetleri kurumları, Aborijin toplulukları, havaalanları ve güvenlik sektörü gibi alanlarda çalışmaktadır. PSAC'ın merkezi Ottawa'da olup Kanada genelinde 23 bölge ofisi bulunmaktadır.1966 yılında kurulan Kanada Kamu Hizmetleri Birliği, Kanada'nın en büyük sendikalarından biridir. Detaylı bilgi için: https://psacunion.ca/

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