Kanada'da bir saldırganın rastgele seçerek ateşe verdiği kadın yaşamını yitirdi

Kanada'da 33 yaşındaki saldırgan, Toronto metro istasyonunda bir otobüste rastgele seçtiği kadını ateşe verdi. Kadının yaşamını yitirmesi üzerine saldırgan hakkında cinayet davası açıldı.

Adının Nyima Dolma olduğu öğrenilen 28 yaşındaki kadın, 17 Haziran'da yerel saatle 12.30 sularında Kipling İstasyonu'ndaki Toronto Transit Komisyonu (TTC) otobüsünde "rastgele bir saldırıda" ateşe verildi. Sanık Tenzin Norbu saldırıdan kısa süre sonra yakınlardaki bir bölgede gözaltına alındı. İlk müdahale ekipleri yangını söndürmeyi başarsa da ağır yaralanan Dolma hastaneye kaldırıldı. Hastane 5 Temmuz'da mağdurun öldüğünü duyurdu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yerel basında çıkan haberlerde, zanlının büyük olasılıkla kadının üzerine parlayıcı bir sıvı döküp onu ateşe verdiği belirtiliyor. Polis teşkilatının Pazartesi yaptığı açıklamaya göre, kadının ölümü sonrasında sanığa yöneltilen yasal suçlamalar cinayet girişimi ve silahlı saldırıdan birinci derece cinayete yükseltildi. Yetkililer "kurbanla saldırgan arasında bir ilişki" olmadığını ifade ettiler.

Polis sözcüsü Alex Li saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bu olay bir endişe sebebi, özellikle de belirttiğimiz gibi rastgele bir saldırı olduğu için" dedi.