İstanbul'da vapurda kadına şiddet

Adalar-Kadıköy-Eminönü vapurunda Pazartesi günü bir kadın ve erkek yolcu arasından oturma yeri yüzünden tartışma yaşandı. Saat 20.00 seferinden gerçekleşen tartışmada, erkek yolcu kadın yolcuyu darbetmeye çalıştı. Kadın yolcunun darbedilmeye çalışıldığını gören diğer yolcular müdahale etti.

DHA'nın haberine göre, yolcular kavgayı durdurmaya çalışırken kavga büyüdü. İhbar üzerine Kadıköy İskelesi'ne polis ve bekçi sevk edildi. İskelede bekleyen polis ekipleri ve bekçiler kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Vapurdaki bir yolcu, güvenlik güçlerinin müdahalesini cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kadın yolcunun kendisini darbetmeye çalışan kişiden şikayetçi olduğu öğrenilirken, kavgaya karışanlar ifadelerinin ardından serbest kaldı.