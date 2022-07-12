İstanbul'da iki kadın cinayeti!

Olay, geçtiğimiz pazar günü Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi, Akıncılar Sokak'ta yaşındı.

Eşiyle tartışan Turgay Turgut, eşi Zeynep Turgut (25) ve kayınvalidesi Nedime Dinçer’i öldürürken, o sırada evde bulunan baldızı ve bacağını ise yaraladı.

Turgut, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmadı ve özel harekat ekipleriyle çatışmaya girdi. Polis ekiplerine uzun süre direnen Turgut, özel hareket polislerinin eve girmesiyle gözaltına alınırken yaşanan çatışmada bir özel harekat polisi de yaralandı. (İHA)