Kanada Başbakanı Trudeau: Şiddetin hiçbir türlüsünün ülkemizde yeri yok

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde hafta sonu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise yaralandığı bıçaklı saldırının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau açıklamalarda bulundu.

Trudeau olayı "şok edici ve yürek parçalayan" bir durum olarak nitelendirerek, “Şiddetin hiçbir türlüsünün ülkemizde yeri yok" dedi. Justin Trudeau, ayrıca Saskatchewan Eyalet Başbakanı Scott Moe ile görüştüğünü dile getirerek, hükümetin kriz zamanında gerekli kaynaklarla eyalete destek sağlama konusunda hazır olduklarını açıkladı.

Trudeau yaşanan olayın ardından Saskatchewan'daki tüm hükümet binalardaki bayrakların yarıya indirildiğini belirterek, "Ne yazık ki, bu gibi trajediler çok yaygın hale geldi. Saskatchewan halkı ve Kanada, zorluk ve acı dönemlerde her zaman yaptığımız şeyi yapacak. Birbirimiz için bir arada olacağız, komşularımız için orada olacağız, birbirimize yaslanacağız, yas tutmaya ve iyileşmeye yardım etmeye yardım edeceğiz. Tüm Kanadalılar bu zor zamanda yanınızda olacak" ifadelerini kullandı.

Olayın katil zanlıları 31 yaşındaki Damien Sanderson ve 30 yaşındaki Myles Sanderson'nın silahlı ve tehlikeli olduğu polisler tarafından bildirildi.

Zanlıların birinci derece cinayet ve cinayet teşebbüsü suçlamasıyla karşı karşıya kalacağını ifade eden polis, zanlıları arama çalışmalarına devam edildiğini aktardı.