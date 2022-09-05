Kanada'da 13 ayrı yerde bıçaklı saldırı: En az 10 ölü, 15 yaralı

Kanada polisi, Pazar günü erken saatlerde, 10 kişinin ölümüne ve en az 15 kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırıların faili iki kişiyi arama çalışmaları başlattı.

13 ayrı noktada meydan gelen bıçaklamaların ardından ülke Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, "Bugün korkunç saldırılar karşısında şok oldum ve harap oldum. Kanadalılar olarak, bu trajik şiddetten etkilenen herkes ve Saskatchewan halkı için yas tutuyoruz." dedi.

Polis, iki zanlıyı 31 yaşındaki Damien Sanderson ve 30 yaşındaki Myles Sanderson olarak açıkladı. Ancak saldırganların gayeleri veya kurbanları hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

Reuters'ın aktardığına göre Mayıs ayında, Myles Sanderson, halkı polisle işbirliği yapmaya teşvik eden bir program olan Saskatchewan Crime Stoppers tarafından "hukuka aykırı olarak serbest" olarak bildirilmişti. Neden arandığına dair daha fazla ayrıntı verilmedi.

Saskatchewan Kraliyet Kanada Atlı Polisi komutanı Rhonda Blackmore, "Görünüşe göre bazı kurbanlar özellikle hedef alınmış. Bazılarıysa rastgele hefed alınmış olabilir. Bu nedenle, bu noktada bir nedene dair konuşmak son derece zor olacaktır." dedi.

Polis, mevcut yaralı sayısına ek olarak, kendi kendilerine çeşitli hastanelere giden başka yaralılar olabileceğini söyledi.

İlk bıçaklama olayları sabah 5.40'ta bildirildi. Öğleden sonra, Saskatchewan'ın komşu illeri Alberta ve Manitoba'da da benzer saldırı uyarıları yapıldı.

Polis bültenleri, insanları şüpheli kişileri bildirmeye ve otostopçuları arabalarına almamaları veya şüpheli kişilere yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.